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ТЭК 14.10.2021 12:07

Наблюдательный совет SOCAR утвердил Стратегию развития компании до 2035г

Наблюдательный совет компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) утвердил Стратегию развития компании до 2035 года, говорится в сообщении "Азербайджанского инвестиционного холдинга" (АИХ).

"На заседании Наблюдательного совета во вторник, 12 октября 2021 года, была принята "Корпоративная стратегия SOCAR до 2035 года". Стратегия разработана в соответствии с требованиями Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) и позволит SOCAR создать более диверсифицированный инвестиционный портфель", - говорится в информации.

Стратегия отражает тенденции развития глобальных, региональных и локальных проектов компании, координирует будущую деятельность в нефтегазовой отрасли, определяет ключевые направления интеграции стоимостной цепочки, а также нацелена на цифровизацию производственного цикла, поддержку инноваций и развитие кадрового потенциала.

Кроме того, для улучшения работы Наблюдательного совета и более эффективной деятельности в ходе заседания было принято решение о создании Координационного офиса НС SOCAR, директором офиса назначен Руслан Алиханов.

Наблюдательный совет SOCAR создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 января 2021 года "О мерах по совершенствованию управления компанией SOCAR". Главой Наблюдательного совета является министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, СТРАТЕГИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]