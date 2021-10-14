Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт 8 апреля 2022г. в Душанбе

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт 8 апреля 2022 года в Душанбе, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"На заседании в узком составе было принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 8 апреля 2022 года в Душанбе", - сказал Лебедев на заседании СМИД СНГ в расширенном составе, которое проходит в Минске в четверг.