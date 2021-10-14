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СНГ 14.10.2021 12:20

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт 8 апреля 2022г. в Душанбе

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт 8 апреля 2022 года в Душанбе, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"На заседании в узком составе было принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 8 апреля 2022 года в Душанбе", - сказал Лебедев на заседании СМИД СНГ в расширенном составе, которое проходит в Минске в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, СМИД, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]