МЭА на фоне энергокризиса повысило оценку роста спроса на нефть в 2021г на 170 тыс. б/с, в 2022г - на 210 тыс. б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку роста спроса на нефть в 2021 году на 170 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн б/с, на фоне энергетического кризиса, говорится в ежемесячном отчете организации.
"Продолжающийся энергетический кризис может повысить спрос на нефть на 500 тыс. б/с. Это поспособствовало пересмотру в сторону повышения нашего прогноза на 2021 и 2022 годы на 170 и 210 тыс. б/с соответственно", - пишет МЭА.
Согласно прогнозам, мировой спрос вырастет на 5,5 млн б/с в 2021 году - до 96,3 млн б/с и на 3,3 млн б/с в 2022 году и достигнет 99,6 млн б/с, что немного выше уровней, существовавших до COVID-19.
"Острая нехватка природного газа, СПГ и угля, вызванная нарастающим восстановлением мировой экономики, вызвала резкий скачок цен на энергоносители и вызывает массовый переход на нефтепродукты и прямое использование нефти для производства электроэнергии. Ограничение предложения влияет на все: от электростанций до производителей удобрений, производственных операций и нефтеперерабатывающих заводов. В результате, по нашим оценкам, это увеличит спрос на нефть еще на 500 тыс. б/с с сентября по первый квартал 2022 года", - говорится в отчёте.
МЭА отмечает, что предварительные данные за август уже показывают, что существует неоправданно высокий спрос на мазут, нефть и средние дистилляты для электростанций в ряде стран, включая Китай, Японию и Пакистан в Азии; Германию и Францию в Европе, а также Бразилию, где низкий уровень воды в водохранилищах вынудил производителей искать альтернативные источники.
"Наши последние прогнозы предполагают, что эти повышенные уровни потребления сохранятся в течение первого квартала 2022 года и что, учитывая степень напряженности на рынках СПГ и угля, большее количество нефтепродуктов будет потребляться на электростанциях в более широком диапазоне стран", - пишут в МЭА.
По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в августе резко снизились третий месяц подряд - на 27,9 млн баррелей, или 900 тыс. б/с, до 2,824 млрд баррелей. Запасы были на 214,8 млн баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 162,2 млн баррелей ниже среднего доковидного показателя 2015-2019 годов.
При этом запасы нефти ОЭСР в августе упали на 28,6 млн баррелей - до 1,04 млрд баррелей. Запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 4,2 млн баррелей - до 1,48 млрд баррелей. "В связи с тем, что ОПЕК+ в настоящее время планирует перекачивать нефть на 700 тыс. б/с ниже спроса в четвёртом квартале, запасы будут продолжать снижаться", - отмечает агентство.
Предварительные данные за сентябрь показали, что запасы падают во всех регионах четвёртый месяц подряд. Запасы нефти, ШФЛУ снизились на 12,8 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов упали на 10 млн баррелей.
Запасы нефти в США в сентябре предварительно сократились на 4 млн баррелей, что больше обычного уровня снижения, нефтепродуктов - на 1,5 млн баррелей.
"По мере наращивания производства ОПЕК+ его свободные мощности будут сокращаться. По сравнению с резервными мощностями в 9 млн б/с в первом квартале эффективные резервные мощности могут снизится ниже уровня 4 млн б/с ко второму кварталу и будут сосредоточены только в нескольких странах Ближнего Востока", - подчеркивает МЭА.
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