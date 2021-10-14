МЭА: страны ОПЕК+ в сентябре выполнили сделку на 116%

Страны ОПЕК+ в сентябре исполнили соглашение по ограничению нефтедобычи на 116%, подсчитали аналитики МЭА.
Так, участники ОПЕК выполнили обязательства на 118%, а страны, не входящие в картель, - на 113%.
Поставки нефти ОПЕК+ выросли на 500 тыс. б/с в сентябре, до 42,2 млн б/с, в основном за счет увеличения добычи в Саудовской Аравии.
Также из числа представителей ОПЕК существенно перевыполняет сделку второй месяц подряд Нигерия (250%). В то время как поставки на терминале Forcados восстановились, на Bonny Light поставки упали.
По данным МЭА, предложение нефти из России в сентябре выросло на 80 тыс. б/с, до 9,81 млн б/с, а исполнение сделки составило 92%. Добыча нефти и конденсата, по подсчетам МЭА, выросла на 275 тыс. б/с по сравнению с августом до 11,06 млн б/с, самого высокого уровня с апреля 2020 года, после того как добыча конденсата почти восстановилась до июльского уровня после пожара на заводе "Газпрома" в Западной Сибири в августе. Общая добыча конденсата в России, по данным агентства, в сентябре выросла на 200 тыс. б/с - до 910 тыс. б/с.
Казахстан в прошлом месяце продемонстрировал солидный прирост добычи нефти после технического обслуживания - с 1,28 млн б/с до 1,33 млн б/с.
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