Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0236 GBR   2.323 TRY   0.186

Цена на нефть

13.10 $/bbl   WTI 80.44 -0.20 Brent 83.18 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.10.2021 12:38

МЭА: страны ОПЕК+ в сентябре выполнили сделку на 116%

Страны ОПЕК+ в сентябре исполнили соглашение по ограничению нефтедобычи на 116%, подсчитали аналитики МЭА.

Так, участники ОПЕК выполнили обязательства на 118%, а страны, не входящие в картель, - на 113%.

Поставки нефти ОПЕК+ выросли на 500 тыс. б/с в сентябре, до 42,2 млн б/с, в основном за счет увеличения добычи в Саудовской Аравии.

Также из числа представителей ОПЕК существенно перевыполняет сделку второй месяц подряд Нигерия (250%). В то время как поставки на терминале Forcados восстановились, на Bonny Light поставки упали.

По данным МЭА, предложение нефти из России в сентябре выросло на 80 тыс. б/с, до 9,81 млн б/с, а исполнение сделки составило 92%. Добыча нефти и конденсата, по подсчетам МЭА, выросла на 275 тыс. б/с по сравнению с августом до 11,06 млн б/с, самого высокого уровня с апреля 2020 года, после того как добыча конденсата почти восстановилась до июльского уровня после пожара на заводе "Газпрома" в Западной Сибири в августе. Общая добыча конденсата в России, по данным агентства, в сентябре выросла на 200 тыс. б/с - до 910 тыс. б/с.

Казахстан в прошлом месяце продемонстрировал солидный прирост добычи нефти после технического обслуживания - с 1,28 млн б/с до 1,33 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


МЭА: страны ОПЕК+ в августе выполнили сделку на 116%: ОПЕК - на 118%, не-ОПЕК - на 112% МЭА: ОПЕК+ в июле выполнил нефтяную сделку на 110% ОАЭ договорились с ОПЕК+: база по добыче для страны вырастет до 3,65 млн б/с с мая 2022г ОПЕК+ нарастил добычу нефти в июне на 0,5 млн б/с, но сделка выполнялась на 114% - МЭА Странам ОПЕК+ пока не удалось преодолеть разногласия, чтобы принять решение о росте добычи РФ в мае исполняла сделку ОПЕК+ «лучше, чем в апреле", близко к 100% - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]