РФ и США готовы активизировать контакты, конкретных сроков встречи лидеров пока нет - Лавров

У России и США есть обоюдное желание развивать контакты на различных уровнях, но конкретных сроков встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом, и в ходе моих контактов с госсекретарем (Тони) Блинкеном, и на уровне наших заместителей, рассматриваем потенциальные графики дальнейших контактов наших президентов. Есть абсолютно очевидное, взаимное стремление такие контакты развивать", - сказал он в четверг журналистам в Минске, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, возможна ли встреча на высшем уровне на полях предстоящего саммита "двадцатки" в Риме.

В то же время, Лавров не назвал возможные сроки российско-американского саммита. "Когда мы найдем обоюдоприемлемые сроки, мы конечно же вам расскажем", - заключил российский министр.