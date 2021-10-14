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СНГ 14.10.2021 16:20

РФ и США готовы активизировать контакты, конкретных сроков встречи лидеров пока нет - Лавров

У России и США есть обоюдное желание развивать контакты на различных уровнях, но конкретных сроков встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом, и в ходе моих контактов с госсекретарем (Тони) Блинкеном, и на уровне наших заместителей, рассматриваем потенциальные графики дальнейших контактов наших президентов. Есть абсолютно очевидное, взаимное стремление такие контакты развивать", - сказал он в четверг журналистам в Минске, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, возможна ли встреча на высшем уровне на полях предстоящего саммита "двадцатки" в Риме.

В то же время, Лавров не назвал возможные сроки российско-американского саммита. "Когда мы найдем обоюдоприемлемые сроки, мы конечно же вам расскажем", - заключил российский министр.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, КОНТАКТЫ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]