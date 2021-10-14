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Регион 14.10.2021 15:28

Киев наращивает армию, не стремится к мирному урегулированию в Донбассе - начштаба ОДКБ

Украина наращивает армию и не стремится к мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны, сообщил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров.

"Предельная численность вооруженных сил (Украины) с 1 января следующего года будет увеличена на 11 тыс. военнослужащих. Это свидетельствует об отсутствии у руководства страны стремления к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке страны", - заявил Сидоров на брифинге в четверг.

"Ситуация в Украине усугубляется антироссийскими настроениями военно-политического руководства страны, а также устремлениями к евроинтеграции и членству в НАТО", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОДКБ, УКРАИНА, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]