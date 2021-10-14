Киев наращивает армию, не стремится к мирному урегулированию в Донбассе - начштаба ОДКБ

Украина наращивает армию и не стремится к мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны, сообщил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров.
"Предельная численность вооруженных сил (Украины) с 1 января следующего года будет увеличена на 11 тыс. военнослужащих. Это свидетельствует об отсутствии у руководства страны стремления к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке страны", - заявил Сидоров на брифинге в четверг.
"Ситуация в Украине усугубляется антироссийскими настроениями военно-политического руководства страны, а также устремлениями к евроинтеграции и членству в НАТО", - добавил он.
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