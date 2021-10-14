Генсек ОПЕК: страны картеля поддерживают Парижское соглашение по климату

Страны ОПЕК поддерживают цели Парижского соглашения по климату, заявил в рамках форума "Российская энергетическая неделя" генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо, который намерен присутствовать на конференции ООН по борьбе с изменением климата в Глазго.

Он отметил, что план Парижского соглашения был нарушен, но не стал анализировать причины.

Баркиндо отметил, что разрабатываемые разными институтами стратегии "не имеют ничего общего в плане достижения целей Парижского соглашения". При этом участники ОПЕК, по его словам, поддерживают данный климатический договор.

"Будем работать со всеми сторонами, чтобы ОПЕК выступала частью этого решения", - сказал Баркиндо.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 пройдёт с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты почти из 200 стран.