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ТЭК 14.10.2021 15:42

Генсек ОПЕК: страны картеля поддерживают Парижское соглашение по климату

Страны ОПЕК поддерживают цели Парижского соглашения по климату, заявил в рамках форума "Российская энергетическая неделя" генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо, который намерен присутствовать на конференции ООН по борьбе с изменением климата в Глазго.

Он отметил, что план Парижского соглашения был нарушен, но не стал анализировать причины.

Баркиндо отметил, что разрабатываемые разными институтами стратегии "не имеют ничего общего в плане достижения целей Парижского соглашения". При этом участники ОПЕК, по его словам, поддерживают данный климатический договор.

"Будем работать со всеми сторонами, чтобы ОПЕК выступала частью этого решения", - сказал Баркиндо.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 пройдёт с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты почти из 200 стран.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КЛИМАТ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]