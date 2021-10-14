Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве

Банк Республика, который придает большое значение развитию образования в нашей стране и один из старейших высших учебных заведений страны Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC) заключили меморандум о сотрудничестве.

Меморандум, который определяет основные направления сотрудничества, подписали ректор UNEC Адалят Мурадов и председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов. На подписании присутствовали представители банка и руководители кафедр университета.

Меморандум предусматривает сотрудничество между UNEC и Банком Республика в области современных образовательных программ, совместной реализации инновационной деятельности в сфере образования и банковского дела, применения образования и информационных технологий в бизнес-процессах, организации совместных семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий, стажировки для студентов, разработка социальных проектов и тд.

Выступая на церемонии подписания, ректор Адалат Мурадов рассказал о внедряемых в UNEC инновациях и проинформировал о целях университета. Выразив удовлетворение расширением сотрудничества с Банком Республика, ректор подчеркнул важность партнерства в проведении исследований молодых преподавателей в зарубежных вузах, а также привлечение учителей, работающих за рубежом, к преподаванию в UNEC.

Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов рассказал о перспективах сотрудничества с UNEC. Он подчеркнул, что, Банк Республика будет поддерживать молодых людей в профессиональном росте, а также сотрудники банка смогут воспользоваться возможностями корпоративного обучения UNEC, что принесет пользу обеим сторонам.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.