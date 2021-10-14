Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0236 GBR   2.323 TRY   0.186

Цена на нефть

13.10 $/bbl   WTI 80.44 -0.20 Brent 83.18 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

14.10.2021 13:12

Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве

Банк Республика, который придает большое значение развитию образования в нашей стране и один из старейших высших учебных заведений страны Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC) заключили меморандум о сотрудничестве.

Меморандум, который определяет основные направления сотрудничества, подписали ректор UNEC Адалят Мурадов и председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов. На подписании присутствовали представители банка и руководители кафедр университета.

Меморандум предусматривает сотрудничество между UNEC и Банком Республика в области современных образовательных программ, совместной реализации инновационной деятельности в сфере образования и банковского дела, применения образования и информационных технологий в бизнес-процессах, организации совместных семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий, стажировки для студентов, разработка социальных проектов и тд.

Выступая на церемонии подписания, ректор Адалат Мурадов рассказал о внедряемых в UNEC инновациях и проинформировал о целях университета. Выразив удовлетворение расширением сотрудничества с Банком Республика, ректор подчеркнул важность партнерства в проведении исследований молодых преподавателей в зарубежных вузах, а также привлечение учителей, работающих за рубежом, к преподаванию в UNEC.

Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов рассказал о перспективах сотрудничества с UNEC. Он подчеркнул, что, Банк Республика будет поддерживать молодых людей в профессиональном росте, а также сотрудники банка смогут воспользоваться возможностями корпоративного обучения UNEC, что принесет пользу обеим сторонам.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]