Экономика Латвии не сможет функционировать при столь высоких ценах на газ - Latvijas gaze

Латвии следует беспокоиться не о запасах газа в Инчукалнском подземном газохранилище (ПХГ), а о том, как выжить латвийской экономике при таком высоком уровне цен на газ, заявил председатель правления латвийской газоснабжающей компании Latvijas gaze Айгар Калвитис в эфире телеканала TV3.

Он призвал не поднимать панику в связи с возможным дефицитом газа, так как газохранилище в Инчукалнсе заполнено по крайней мере на 80% и даже в условиях холодной зимы этих запасов хватит до конца февраля - начала марта. При этом вопрос, смогут ли потребители оплатить счета при цене на природный газ в размере 100 евро за МВт.ч, становится все более актуальным. "При таких ценах на газ экономика не может функционировать, население не сможет оплачивать счета, потому что портфель долгов домохозяйств увеличился даже при низких тарифах на газ", - пояснил Калвитис.

Как представитель газовой отрасли он считает, что заморозка цен на поставляемый газ в нынешних условиях окажется малоэффективной. Европейским политикам и организациям, по его мнению, стоило бы вести себя более ответственно и по примеру США прекратить экспорт газа в Азию. "Но пока такие решения в Европе не принимаются, и видно, что корабли продолжают поставлять газ в Азию, получая за это хорошую плату", - добавил глава Latvijas gaze.

Как сообщалось ранее, комиссия Сейма Латвии по устойчивому развитию 6 октября провела заседание по вопросу обеспеченности Латвии природным газом. Заместитель госсекретаря Минэкономики Латвии по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс заверил парламентариев, что недостатка газа в Латвии не наблюдается, Инчукалнское ПХГ заполнено на 80%. По данным Шайцанса, в хранилище закачано 17,3 ТВт.ч газа.

Кроме того, руководство Conexus Baltic Grid (оператор ПХГ) заявило, что компания заключила договоры на хранение 2,35 ТВт.ч газа в хранилище на условиях, предусматривающих хранение определенных объемов газа с начала сезона его отбора до 1 марта 2022 года.

До недавнего времени эксперты ожидали активного роста экономики Латвии в 2021 году. Аналитики банка SEB прогнозируют увеличение ВВП страны на 4,3%, Swedbank - на 4%, Luminor - на 5,1%. Международный валютный фонд считает, что латвийская экономика в текущем году вырастет на 4,5%.