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ТЭК 14.10.2021 18:33

РФ следует обязательствам перед ЕС по газу, но могла бы поставлять его больше - Боррель

Россия выполняет обязательства по договорам с ЕС на поставки газа, однако не осуществляет его дополнительные поставки, что способствует росту цен, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Россия соблюдает договорные обязательства по поставкам газа, но не направляет дополнительные газовые (поставки - ИФ) Европе, как могла бы, тем самым способствуя росту цен", - написал Боррель в своем блоге.

Он отметил, что энергетическая зависимость ЕС - "один из ключевых вопросов в отношениях с Россией". "ЕС зависим от импорта ископаемого топлива из России, но российской экономике и государству также нужны доходы от нашего импорта энергии", - продолжил глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что вопросы энергетики являются важной причиной того, "почему ЕС необходимо стать более сплоченным в его отношениях с Россией, а также сохранить единство целей среди членов" блока.

"В прошлом так было не всегда, но для того, чтобы справиться с этим (энергетическим - ИФ) кризисом, нам необходимо достигнуть прогресса в этом направлении", - добавил глава дипломатии ЕС.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]