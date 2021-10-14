Пакистанская авиакомпания приостановила полеты в Афганистан, обвинив талибов во вмешательстве в ее дела - СМИ

Авиакомпания Международные авиалинии Пакистана (PIA) заявила, что приостанавливает с четверга полеты в Афганистан из-за "серьезного вмешательства" со стороны официальных лиц "Талибана", сообщает новостной сайт Etilaatroz.
"Представитель Пакистанских международных авиалиний сообщил, что авиакомпания приостанавливает полеты в Афганистан с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
"Этот шаг был предпринят из-за принудительного определения талибами цен на билеты и угрозы талибов сотрудникам", - цитирует издание представителя авиакомпании.
Перед этим Министерство авиации и транспорта движения "Талибан" потребовало от частных авиакомпаний Пакистана и Афганистана - PIA и Kam Air - скорректировать цены на авиабилеты в соответствии с требованиями талибов.
Согласно требованиям, цены на авиабилеты должны быть снижены до уровня периода до захвата Афганистана талибами.
"В случае нарушения их полеты блокируются на маршруте", - заявил в твиттер заместитель министра культуры и информации талибов Забихулла Муджахид.
Он призвал пассажиров и клиентов авиакомпаний сообщать министерству авиации и транспорта о случаях нарушений.
Последние две недели пользователи в афганском сегменте социальных сетей жаловались на резкое подорожание авиабилетов по маршруту Кабул-Исламабад.
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