Пакистанская авиакомпания приостановила полеты в Афганистан, обвинив талибов во вмешательстве в ее дела - СМИ

Авиакомпания Международные авиалинии Пакистана (PIA) заявила, что приостанавливает с четверга полеты в Афганистан из-за "серьезного вмешательства" со стороны официальных лиц "Талибана", сообщает новостной сайт Etilaatroz.

"Представитель Пакистанских международных авиалиний сообщил, что авиакомпания приостанавливает полеты в Афганистан с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

"Этот шаг был предпринят из-за принудительного определения талибами цен на билеты и угрозы талибов сотрудникам", - цитирует издание представителя авиакомпании.

Перед этим Министерство авиации и транспорта движения "Талибан" потребовало от частных авиакомпаний Пакистана и Афганистана - PIA и Kam Air - скорректировать цены на авиабилеты в соответствии с требованиями талибов.

Согласно требованиям, цены на авиабилеты должны быть снижены до уровня периода до захвата Афганистана талибами.

"В случае нарушения их полеты блокируются на маршруте", - заявил в твиттер заместитель министра культуры и информации талибов Забихулла Муджахид.

Он призвал пассажиров и клиентов авиакомпаний сообщать министерству авиации и транспорта о случаях нарушений.

Последние две недели пользователи в афганском сегменте социальных сетей жаловались на резкое подорожание авиабилетов по маршруту Кабул-Исламабад.