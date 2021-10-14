Азербайджан ведет подготовку для организации с апреля 2022г экспорта в РФ томатов и яблок посредством контейнерных перевозок - Тахмазли

Азербайджан в настоящее время проводит работу к переходу на экспорт в Россию томатов и яблок посредством контейнерных перевозок, заявил председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли.

«По вопросу экспорта помидоров и яблок посредством контейнеров, могу сказать, что Россельхознадзор поставил условие - использовать контейнеры, отвечающие современным международным стандартам. Использование этих контейнеров очень важно в вопросе предотвращения распространения болезней растений», - сказал Тахмазли на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в результате работы АПБ совместно с соответствующими органами, Россельхознадзор продлил разрешение на экспорт томатов и яблок железнодорожными вагонами с 1 октября 2021 года до 1 апреля 2022 года.

«Было поставлено условие - за эти шесть месяцев - обеспечить переход на контейнерные перевозки во избежание проблем в будущем в этой сфере», - добавил Тахмазли.

Как отмечалось ранее, Россельхознадзор продлил до 1 апреля 2022 года разрешение на перевозки яблок и томатов из Азербайджана железнодорожными вагонами. После этой даты будет предусмотрен переход на контейнерные перевозки.

Х.Насирзаде