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АПК 14.10.2021 15:37

Азербайджан ведет подготовку для организации с апреля 2022г экспорта в РФ томатов и яблок посредством контейнерных перевозок - Тахмазли

Азербайджан в настоящее время проводит работу к переходу на экспорт в Россию томатов и яблок посредством контейнерных перевозок, заявил председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли.

«По вопросу экспорта помидоров и яблок посредством контейнеров, могу сказать, что Россельхознадзор поставил условие - использовать контейнеры, отвечающие современным международным стандартам. Использование этих контейнеров очень важно в вопросе предотвращения распространения болезней растений», - сказал Тахмазли на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в результате работы АПБ совместно с соответствующими органами, Россельхознадзор продлил разрешение на экспорт томатов и яблок железнодорожными вагонами с 1 октября 2021 года до 1 апреля 2022 года.

«Было поставлено условие - за эти шесть месяцев - обеспечить переход на контейнерные перевозки во избежание проблем в будущем в этой сфере», - добавил Тахмазли.

Как отмечалось ранее, Россельхознадзор продлил до 1 апреля 2022 года разрешение на перевозки яблок и томатов из Азербайджана железнодорожными вагонами. После этой даты будет предусмотрен переход на контейнерные перевозки.

Х.Насирзаде

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Тэги: АПБ, РОССИЯ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]