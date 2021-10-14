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Внешняя политика 14.10.2021 15:53

Баку и Москва обсудили мероприятия на 2022г в связи с 30-летием установления дипотношений – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг на "полях" СМИД СНГ в Минске провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Министры обсудили ряд вопросов повестки дня двустороннего азербайджано-российского сотрудничества, в том числе мероприятия, которые состоятся в следующем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами», - сообщается пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам, а также полной реализации трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙРАМОВ, ЛАВРОВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]