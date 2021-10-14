Баку и Москва обсудили мероприятия на 2022г в связи с 30-летием установления дипотношений – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг на "полях" СМИД СНГ в Минске провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Министры обсудили ряд вопросов повестки дня двустороннего азербайджано-российского сотрудничества, в том числе мероприятия, которые состоятся в следующем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами», - сообщается пресс-служба МИД Азербайджана.
Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам, а также полной реализации трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года.
Э.Шафиев
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