Баку и Москва обсудили мероприятия на 2022г в связи с 30-летием установления дипотношений – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг на "полях" СМИД СНГ в Минске провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Министры обсудили ряд вопросов повестки дня двустороннего азербайджано-российского сотрудничества, в том числе мероприятия, которые состоятся в следующем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами», - сообщается пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам, а также полной реализации трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года.

Э.Шафиев