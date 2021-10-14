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Оборона 14.10.2021 16:07

Азербайджанские военные перехватили армянский беспилотник в Карабахе

Подразделения ВС Азербайджана в четверг обнаружили и перехватили БПЛА, запущенный армянскими незаконными военными формированиями (НВФ) в Карабахе.

«14 октября квадрокоптер незаконных армянских вооруженных отрядов на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района. В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана БПЛА был своевременно обнаружен и перехвачен», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]