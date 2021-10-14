Азербайджанские военные перехватили армянский беспилотник в Карабахе

Подразделения ВС Азербайджана в четверг обнаружили и перехватили БПЛА, запущенный армянскими незаконными военными формированиями (НВФ) в Карабахе.

«14 октября квадрокоптер незаконных армянских вооруженных отрядов на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района. В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана БПЛА был своевременно обнаружен и перехвачен», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Э.Шафиев