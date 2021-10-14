Парламент Дагестана избрал Сергея Меликова главой республики

Депутаты народного собрания Дагестана в четверг избрали Сергея Меликова главой республики, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания парламента.

За Меликова проголосовали 82 из 86 депутатов.

Всего на выборы были представлены три кандидатуры: Самир Абдулхаликов - член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса, Камил Давдиев - заместитель председателя Народного собрания Республики и врио главы региона Сергей Меликов.