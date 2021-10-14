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СНГ 14.10.2021 19:01

Парламент Дагестана избрал Сергея Меликова главой республики

Депутаты народного собрания Дагестана в четверг избрали Сергея Меликова главой республики, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания парламента.

За Меликова проголосовали 82 из 86 депутатов.

Всего на выборы были представлены три кандидатуры: Самир Абдулхаликов - член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса, Камил Давдиев - заместитель председателя Народного собрания Республики и врио главы региона Сергей Меликов.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГЛАВА, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]