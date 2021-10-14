Пекин призвал воздержаться от политических манипуляций в связи с новым расследованием ВОЗ источника COVID-19

В Пекине в четверг предостерегли от политизированного подхода в связи новым расследованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении источника происхождения коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).
"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны, в том числе секретариат и консультативная группа ВОЗ будут эффективно поддерживать объективный и ответственный научный подход", - приводит AP слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня с брифинга.
Он подчеркнул, что Китай продолжит "выступать против любых форм политического манипулирования".
При этом представитель внешнеполитического ведомства заверил, что Китай поддержит "отслеживание учеными" источника вируса и примет участие в этом процессе.
AP напоминает, что накануне ВОЗ представила список из 25 экспертов, которые должны дать рекомендации по следующим шагам в поисках источников вируса COVID-19. Западные СМИ в свою очередь сообщали, что эти специалисты также займутся изучением новых вирусов и работой над предотвращением пандемий в будущем.
Большинство ученых изначально считали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ побывала в Китай, посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе по результатам миссии был сделан вывод о том, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.
Китай не раз выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.
Коронавирус COVID-19 впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года и затем начал распространяться по всему миру. Спустя несколько месяцев, 11 марта 2020 года, ВОЗ приняла решение, что вспышку коронавируса можно охарактеризовать как пандемию.
К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано свыше 240 млн случаев заражения инфекцией.
В августе президент США Джо Байден заявил, что, хотя Вашингтон продолжит работать над расследованием источника COVID-19, ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, но при этом Пекин продолжает скрывать информацию о происхождении COVID-19.
В свою очередь, отмечало издание "Саут чайна морнинг пост", Пекин призывает международное сообщество проверить работу лаборатории США на военной базе в Форт-Детрике (штат Мэриленд). Власти Китая отмечали, что летом 2019 года лабораторию временно закрывали из-за нарушений техники безопасности при транспортировке опасных материалов.
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