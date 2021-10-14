Нефтяные котировки уверенно поднимаются, Brent - $84,08 за баррель

Цены на нефть продолжают уверенно расти в четверг после небольшого снижения накануне.
Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее.
Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 19:00. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:13 в четверг составляет $84,08 за баррель, что на $0,9 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,33 за баррель, что на $0,89 (1,11%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Стоимость нефти может остаться на более высоком уровне в ближайшие годы, поскольку спрос восстановится, а предложение останется ограниченным, считает глава отдела энергетических исследований в Goldman Sachs Дэмиен Курвалин
По его мнению, основы рынка требуют более высоких цен, поэтому банк прогнозирует, что средняя цена Brent будет составлять $85 за баррель в течение нескольких следующих лет.
"Повышение нефтяных цен не является следствием зимнего шока, как это происходит в случае с газом. Фактически это начало переоценки стоимости нефти", - отметил Курвалин.
По базовому сценарию Goldman Sachs, цена на нефть марки Brent к концу года вырастет до $90 за баррель.
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