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ТЭК 14.10.2021 16:27

Нефтяные котировки уверенно поднимаются, Brent - $84,08 за баррель

Цены на нефть продолжают уверенно расти в четверг после небольшого снижения накануне.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 19:00. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:13 в четверг составляет $84,08 за баррель, что на $0,9 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,33 за баррель, что на $0,89 (1,11%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Стоимость нефти может остаться на более высоком уровне в ближайшие годы, поскольку спрос восстановится, а предложение останется ограниченным, считает глава отдела энергетических исследований в Goldman Sachs Дэмиен Курвалин

По его мнению, основы рынка требуют более высоких цен, поэтому банк прогнозирует, что средняя цена Brent будет составлять $85 за баррель в течение нескольких следующих лет.

"Повышение нефтяных цен не является следствием зимнего шока, как это происходит в случае с газом. Фактически это начало переоценки стоимости нефти", - отметил Курвалин.

По базовому сценарию Goldman Sachs, цена на нефть марки Brent к концу года вырастет до $90 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]