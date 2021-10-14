В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19, 11 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 448 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 496,78 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 265 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек (накануне - 17). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 720 человек.
От COVID-19 вылечились 476,229 тыс. (+847 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 831 человек.
За сутки медики провели 10 тыс. 92 теста на коронавирус против 9 тыс. 654 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 989,627 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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