Полиция Норвегии назвала нападение в Конгсберге терактом

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) в четверг объявила, что расценивает нападение, совершенное накануне в городе Конгсберге, как акт терроризма, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление PST.

В заявлении службы говорится, что нападение, в результате которого погибли пять человек, "в настоящее время представляется актом терроризма".

"В ходе расследования прояснится, что послужило мотивом этого инцидента", - отмечается в документе.

Кроме того, в PST подчеркнули, что подозреваемый в совершении данного преступления ранее уже был известен этой службе.

AP напоминает, что ранее в четверг в полиции сообщили, что подозреваемый в убийствах датчанин принял ислам, ранее он считался сторонником радикальных взглядов.

"Нападения на случайных людей в общественных местах - периодический способ действий исламских экстремистов, которые совершают террористические акты на Западе", - заявили в PST.

В службе отметили, что уровень угрозы терроризма в Норвегии остается "умеренным".

В результате нападения в среду в Конгсберге погибли пять человек, еще двое пострадали. По информации полиции, нападавший стрелял в людей из лука. Следователи полагают, что сообщников у нападавшего не было.

Позднее стало известно, что подозреваемым является 37-летний гражданин Дании, ему предъявлены обвинения.