AZAL планирует до 2030г приобрести 9 широкофюзеляжных самолетов Dreamliner

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» планирует до 2030 года приобрести у американской корпорации Boeing новые самолеты Dreamliner для замены существующих Boeing 757, Boeing 767 и Airbus A340, говорится в сообщении общества.
Президент AZAL Джахангир Аскеров в четверг провел встречу с вице-президентом по продажам и маркетингу "Boeing Commercial Airplanes" в России и странах СНГ Монте Фрейзером. На встрече также присутствовал директор по продажам Boeing Волкан Эсер.
«На встрече была достигнута предварительная договоренность о поставках новых самолетов Boeing 787 Dreamliner для авиакомпании AZAL. Стороны также обсудили возможность поставок корпорацией Boeing девяти широкофюзеляжных самолетов Dreamliner, которые до конца 2030 года могут заменить существующие Boeing 757, Boeing 767 и Airbus A340, находящиеся во флоте AZAL», - говорится в информации.
По данным общества, после того, как будет подготовлено соответствующее предложение, оно будет передано на рассмотрение Наблюдательного совета ЗАО «AZAL» и «Азербайджанского инвестиционного холдинга».
«В настоящее время авиакомпания AZAL эксплуатирует два Boeing 787-8 Dreamliner, прекрасно зарекомендовавшие себя на дальнемагистральных направлениях. AZAL стал первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, начавшей эксплуатирование самолетов Boeing 787-8 Dreamliner. Пополнение флота авиакомпании такими новыми самолетами еще больше расширит географию присутствия «AZAL» в мире», - подчеркивается в информации.
Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует самолеты Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.
Н.Аббасова
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