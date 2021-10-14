Иран предостерег Израиль от попыток атаковать иранские ядерные объекты

Тегеран направил письмо в Совет Безопасности ООН, в котором призвал Израиль не пытаться совершить нападение на ядерные объекты Ирана, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы предостерегаем сионистский режим от любых просчетов или военных авантюр в отношении Ирана и его ядерной программы", - цитируют СМИ выдержки из письма постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт Раванчи.

Дипломат отметил, что угрозы со стороны Израиля возросли до "тревожного уровня" за последнее время. Раванчи добавил, что явные постоянные угрозы в адрес Ирана - одной стран-основательниц ООН - являются грубым нарушением Устава ООН.

СМИ напоминают, что накануне министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, выступавший вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Израиль "оставляет за собой право" применить силу с целью помешать Ирану получить ядерное оружие.