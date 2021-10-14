Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0236 GBR   2.323 TRY   0.186

Цена на нефть

13.10 $/bbl   WTI 80.44 -0.20 Brent 83.18 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 14.10.2021 17:30

Azerbaycan Supermarket планирует эмиссию облигаций на 40 млн манатов для реализации новых проектов

ООО «Azerbaycan Supermarket» планирует эмиссию облигаций на 40 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

Согласно материалам проспекта эмиссии, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», акционеры Azerbaycan Supermarket на заседании 2 сентября 2021 года приняли решение об эмиссии облигаций на сумму 40 млн манатов. Облигации будут выпущены со сроком обращения три года, ставка купона составит 10,5% в год (проценты держателям облигаций будут выплачиваться раз в квартал).

Эмиссия разделена на 40 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.

ООО «Azerbaycan Supermarket» средства, привлеченные от размещения облигаций, планирует направить на финансирование новых проектов и ускорение реализации действующих проектов.

ООО «Azerbaycan Supermarket» действует в Азербайджане с февраля 2015 года. Акционерами являются два юридических лица (доля каждого – 25%), и одно физическое лицо – 50%. Общество действует в сегменте розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров. Компания на конец 2020 года имеет 66 точек продаж, включая 3 гипермаркета, 10 супермаркетов, магазины и кафе. Гипермаркеты, супермаркеты и магазины компании действуют под торговой маркой Bravo». Рыночная доля общества на рынке розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров на конец 2019 года оценивается в 2%.

На конец 2020 года активы общества равны 465,5 млн манатов. Доходы общества за 2020 год составили 512,9 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


Похожие новости


Азербайджанская Silk Way West Airlines планирует эмиссию облигация на $50 млн Азербайджанская INVEST-AZ планирует эмиссию облигаций на $1,5 млн MET-AK средства от размещения облигаций может направить на погашение банковских кредитов Westmark Financial Leasing Investment Company планирует эмиссию облигаций на 2 млн манатов Азербайджанская FinansLizinq начала размещение облигаций на 300 тыс. манатов Азербайджанская FinansLizinq планирует эмиссию облигаций на 300 тыс. манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]