Azerbaycan Supermarket планирует эмиссию облигаций на 40 млн манатов для реализации новых проектов

ООО «Azerbaycan Supermarket» планирует эмиссию облигаций на 40 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

Согласно материалам проспекта эмиссии, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», акционеры Azerbaycan Supermarket на заседании 2 сентября 2021 года приняли решение об эмиссии облигаций на сумму 40 млн манатов. Облигации будут выпущены со сроком обращения три года, ставка купона составит 10,5% в год (проценты держателям облигаций будут выплачиваться раз в квартал).

Эмиссия разделена на 40 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.

ООО «Azerbaycan Supermarket» средства, привлеченные от размещения облигаций, планирует направить на финансирование новых проектов и ускорение реализации действующих проектов.

ООО «Azerbaycan Supermarket» действует в Азербайджане с февраля 2015 года. Акционерами являются два юридических лица (доля каждого – 25%), и одно физическое лицо – 50%. Общество действует в сегменте розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров. Компания на конец 2020 года имеет 66 точек продаж, включая 3 гипермаркета, 10 супермаркетов, магазины и кафе. Гипермаркеты, супермаркеты и магазины компании действуют под торговой маркой Bravo». Рыночная доля общества на рынке розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров на конец 2019 года оценивается в 2%.

На конец 2020 года активы общества равны 465,5 млн манатов. Доходы общества за 2020 год составили 512,9 млн манатов.

А.Азизов