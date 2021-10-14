Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала отличные результаты в результате совместных исследований в Аргентине, сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Первое в мире исследование комбинаций вакцин в Аргентине при поддержке РФПИ показало, что "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров увеличили иммунный ответ от других вакцин против COVID-19. Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт" показала отличные результаты", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины.
Согласно опубликованным данным, комбинации "Спутника Лайт" с вакцинами от AstraZeneca, Moderna, CanSino и Sinopharm спустя 14 дней после укола вызвали повышенный иммунный ответ по сравнению с оригинальными комбинациями (AstraZeneca+AstraZeneca, два компонента "Спутника V", Sinopharm+Sinopharm).
В то же время двойная доза "Спутника Лайт", как и его комбинация с Sinopharm, вызвали менее мощный иммунный ответ IgG антителами, чем применение двух доз "Спутника V". Также "Спутник Лайт" + Sinopharm дал меньший уровень вирус нейтрализующих антител по сравнению со "Спутником V".
Кроме того, комбинация вакцин AstraZeneca с Sinopharm показала меньший уровень IgG антител против коронавируса, чем двойная доза AstraZeneca.
Испытания комбинации российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с зарубежными препаратами идут в Аргентине, ОАЭ и Азербайджане.
В конце сентября РФПИ сообщил, что в ходе исследований в Азербайджане комбинация "Спутника Лайт" с AstraZeneca вызвала более чем четырехкратный рост уровня антител к S-белку коронавируса.
Согласно ранее озвученным предварительным результатам совместных испытаний в Буэнос-Айресе, комбинация "Спутника Лайт" с вакциной компании AstraZeneca вызывала мощный иммунный ответ у привитых.
Также 4 августа РФПИ сообщал о том, что промежуточные результаты исследования комбинаций вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna и Sinopharm, проводимого в Аргентине, демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений в результате вакцинации. Такие выводы были сделаны по итогу прививки 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования.
Кроме того, 26 июля Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований "Спутника Лайт" с вакциной AstraZeneca в России. Промежуточные итоги I-II фаз испытания должны появиться в конце 2021 или начале 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе AstraZeneca.
"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).
После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.
"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.
Азербайджанский военный погиб в результате снайперского огня со стороны армянских НВФ в Карабахе
Азербайджан на заседании суда ООН обвинил Ереван в предоставлении неверных данных
Байрамов на встрече Мирзояном и Лавровым заявил о необходимости передачи Баку точных минных карт в Карабахе
Страны ЕАЭС сохраняют разногласия по формированию общего рынка газа, вопрос обсудят президенты очно - вице-премьер Белоруссии
ОАЭ ищут партнёров в РФ для развития нефтегазохимии, заинтересованы инвестировать в России
Добыча нефти с конденсатом в РФ в 2022г будет в пределах 522-560 млн т - Новак
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Парламент Молдовы ратифицировал Стамбульскую конвенцию вопреки протестам социалистов и коммунистов
Главы МИД РФ и Ирана обозначили настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД
Оппозиционеры заполнили площадь Свободы в Тбилиси, где начинается акция под девизом "Свободу Мише"
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей
Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о Сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии