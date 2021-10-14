Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала отличные результаты в результате совместных исследований в Аргентине, сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Первое в мире исследование комбинаций вакцин в Аргентине при поддержке РФПИ показало, что "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров увеличили иммунный ответ от других вакцин против COVID-19. Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт" показала отличные результаты", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины.

Согласно опубликованным данным, комбинации "Спутника Лайт" с вакцинами от AstraZeneca, Moderna, CanSino и Sinopharm спустя 14 дней после укола вызвали повышенный иммунный ответ по сравнению с оригинальными комбинациями (AstraZeneca+AstraZeneca, два компонента "Спутника V", Sinopharm+Sinopharm).

В то же время двойная доза "Спутника Лайт", как и его комбинация с Sinopharm, вызвали менее мощный иммунный ответ IgG антителами, чем применение двух доз "Спутника V". Также "Спутник Лайт" + Sinopharm дал меньший уровень вирус нейтрализующих антител по сравнению со "Спутником V".

Кроме того, комбинация вакцин AstraZeneca с Sinopharm показала меньший уровень IgG антител против коронавируса, чем двойная доза AstraZeneca.

Испытания комбинации российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с зарубежными препаратами идут в Аргентине, ОАЭ и Азербайджане.

В конце сентября РФПИ сообщил, что в ходе исследований в Азербайджане комбинация "Спутника Лайт" с AstraZeneca вызвала более чем четырехкратный рост уровня антител к S-белку коронавируса.

Согласно ранее озвученным предварительным результатам совместных испытаний в Буэнос-Айресе, комбинация "Спутника Лайт" с вакциной компании AstraZeneca вызывала мощный иммунный ответ у привитых.

Также 4 августа РФПИ сообщал о том, что промежуточные результаты исследования комбинаций вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna и Sinopharm, проводимого в Аргентине, демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений в результате вакцинации. Такие выводы были сделаны по итогу прививки 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования.

Кроме того, 26 июля Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований "Спутника Лайт" с вакциной AstraZeneca в России. Промежуточные итоги I-II фаз испытания должны появиться в конце 2021 или начале 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе AstraZeneca.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.