Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0236 GBR   2.323 TRY   0.186

Цена на нефть

13.10 $/bbl   WTI 80.44 -0.20 Brent 83.18 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 14.10.2021 20:40

Комбинация AstraZeneca со "Спутником Лайт" дала отличные результаты на испытаниях в Аргентине - РФПИ

Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала отличные результаты в результате совместных исследований в Аргентине, сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Первое в мире исследование комбинаций вакцин в Аргентине при поддержке РФПИ показало, что "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров увеличили иммунный ответ от других вакцин против COVID-19. Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт" показала отличные результаты", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины.

Согласно опубликованным данным, комбинации "Спутника Лайт" с вакцинами от AstraZeneca, Moderna, CanSino и Sinopharm спустя 14 дней после укола вызвали повышенный иммунный ответ по сравнению с оригинальными комбинациями (AstraZeneca+AstraZeneca, два компонента "Спутника V", Sinopharm+Sinopharm).

В то же время двойная доза "Спутника Лайт", как и его комбинация с Sinopharm, вызвали менее мощный иммунный ответ IgG антителами, чем применение двух доз "Спутника V". Также "Спутник Лайт" + Sinopharm дал меньший уровень вирус нейтрализующих антител по сравнению со "Спутником V".

Кроме того, комбинация вакцин AstraZeneca с Sinopharm показала меньший уровень IgG антител против коронавируса, чем двойная доза AstraZeneca.

Испытания комбинации российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с зарубежными препаратами идут в Аргентине, ОАЭ и Азербайджане.

В конце сентября РФПИ сообщил, что в ходе исследований в Азербайджане комбинация "Спутника Лайт" с AstraZeneca вызвала более чем четырехкратный рост уровня антител к S-белку коронавируса.

Согласно ранее озвученным предварительным результатам совместных испытаний в Буэнос-Айресе, комбинация "Спутника Лайт" с вакциной компании AstraZeneca вызывала мощный иммунный ответ у привитых.

Также 4 августа РФПИ сообщал о том, что промежуточные результаты исследования комбинаций вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna и Sinopharm, проводимого в Аргентине, демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений в результате вакцинации. Такие выводы были сделаны по итогу прививки 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования.

Кроме того, 26 июля Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований "Спутника Лайт" с вакциной AstraZeneca в России. Промежуточные итоги I-II фаз испытания должны появиться в конце 2021 или начале 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе AstraZeneca.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРГЕНТИНА, ВАКЦИНЫ, ИСПЫТАНИЯ


Похожие новости


Привившийся президент Аргентины легко переносит COVID-19 Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента вакцины "Спутник V" Вакцинация населения "Спутником V" начнется в Аргентине во вторник следующей недели - правительство Лавров подтвердил договоренность о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине Российский бизнес работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной - Путин Президент Аргентины благодарит Россию за поддержку в поисках пропавшей субмарины

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]