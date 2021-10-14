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ТЭК 14.10.2021 17:49

SOCAR в январе-сентябре нарастила добычу нефти на 6%, газа – на 7%

Компания SOCAR в январе-сентябре 2021 года добыла 5 млн 900,466 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

По данным SOCAR, в январе-сентябре 2020 года компанией было добыто 5 млн 565,668 тыс. тонн нефти. Таким образом, нефтедобыча за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 6%.

Добыча газа по SOCAR составила 5 млрд 873 млн 773,941 тыс. кубометров (рост на 7,1% - ИФ).

При этом, в III-ем квартале 2021 года компанией добыто 1 млн 987,644 тыс. т нефти и 2 млрд 2,497 млн кубометров газа. Рост нефтедобычи по сравнению с показателями III-го квартала 2020 года составил 10,2%, газодобычи – 8,7%.

SOCAR в 2020 году добыла 7 млн 407,206 тыс. тонн нефти (спад на 3,6% по сравнению с 2019 годом) и 7 млрд 344,012 млн кубометров газа (рост на 7,7%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: SOCAR, НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]