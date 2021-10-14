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Дальнее зарубежье 14.10.2021 20:56

США собираются провести очередной пуск высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM

Армия США в предстоящие сутки готовиться провести очередное испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile), следует из данных компании-разработчика Lockheed Martin.

Согласно международному предупреждению для воздухоплавателей (NOTAM), в связи с испытательным пуском закрыт морской район в Тихом океане к западу от южного побережья Калифорнии.

Запуск планируется осуществить с базы Космических сил США Ванденберг (штат Калифорния).

В ходе пуска предполагается испытать ракету на ее максимальную на данный момент дальность - 500 км.

В минувшем году было проведено, по меньшей мере, три успешных испытательных пуска ракеты, но на меньшую дальность - до 300-400 км.

Пентагон планирует в перспективе увеличить дальность действия системы до 1,8 тыс. км. Ожидается, что ракета PrSM поступит на вооружение Армии США в 2023 году.

Программа Precision Strike Missile осуществляется Армией США с марта 2017 года. Первоначально дальность PrSM была ограничена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал США и России разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км. Однако после выхода США из Договора в 2019 году там начались работы по созданию наземной ракетной системы средней дальности.

Ракета базируется на мобильной пусковой установке. Каждая несет четыре ракеты.

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Тэги: США, АРМИЯ, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]