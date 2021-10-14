Сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" в четверг вечером заполнили площадь Свободы в Тбилиси, где должна начаться акция под требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент "Интерфакса", акция носит массовый характер. Площадь Свободы, которая после реконструкции несколько лет назад (расширения постамента в центре площади памятнику Святому Гиоргию), по оценкам грузинских экспертов, вмещает немногим более 30 тысяч человек.

К этому часу активисты оппозиции полностью заняли эту площадь.

Организаторы акции заявили журналистам, что Саакашвили смотрит ход акции в тюремной камере по телевидению.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.