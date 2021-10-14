Страны ЕАЭС сохраняют разногласия по формированию общего рынка газа, вопрос обсудят президенты очно - вице-премьер Белоруссии

Страны Евразийского экономического союза сохраняют разногласия по механизму формирования общего рынка газа, этот вопрос президенты стран обсудят позднее при очной встрече, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

"В ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу формирования общего рынка газа, в связи с чем главы государств решили обсудить вопрос позже в очном формате", - сказал Петришенко журналистам после прошедшего в видеоформате заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА.

Петришенко констатировал, что основным разногласием остается механизм тарифообразования на транспортировку газа.

"По поручению глав государств, которое принималось в мае, мы должны были заслушать информацию, что проделано по большому договору по общему рынку газа. Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют. Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС", - сказал он.

По его словам, "страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа". "А не так, что для национальных субъектов одни условия, а для субъектов, которые находятся за территорией страны, обладающей этими ресурсами, - другие", - пояснил он позицию белорусской стороны.

Он уточнил, что "в рамках обсуждения мнениями на прошедшем заседании президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил, что надо этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно". "Либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям. Это предложение поддержал председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И все главы государств поддержали и условились, что эту тему именно в таком формате дополнительно обсудят", - сообщил вице-премьер.

Как сообщалось, механизм тарифообразования на транспортировку газа также являлся ключевым разногласием между Белоруссией и Россией при подготовке пакета "дорожных карт" по углублению двусторонней интеграции.

В конце августа посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в связи с разногласиями сторон в механизме ценообразования на газ несогласованной остается одна из 28 "дорожных карт" интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства. "Это "дорожная карта" по созданию единого рынка газа", - уточнил он.

По словам Семашко, суть проблемы заключалась в позиции российской стороны, которая, как он считает, закладывает в цену газа для Белоруссии завышенную стоимость его транспортировки. Он пояснил, что в настоящее время на долю транспортировки приходится до 70% стоимости российского газа для Белоруссии. "Вот она (стоимость транспортировки газа - ИФ) для Белоруссии чрезвычайно завышена", - утверждает белорусский посол. Сославшись на решение российского правительства, Семашко отметил, что при внутрироссийском ценообразовании доля транспортировки и логистики в цене газа не должна превышать 20-30%. "У нас (для Белоруссии - ИФ) - более 70%", - подчеркнул он.

10 сентября в Минске руководители правительств Белоруссии и России парафировали пакет дорожных карт по интеграции, том числе в газовой сфере. Предусмотрено, что принципы функционирования и регулирования единого рынка газа РФ и Белоруссии будут разработаны к июлю 2022 года. До 1 декабря 2023 года запланировано подписание дополнения к союзной программе, где будут определены основные принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа, а также сроки их внедрения, исходя из движения в сторону сближения условий хозяйствования в газовой сфере относительно текущего уровня.

Общий рынок газа ЕАЭС должен заработать с 1 января 2025 года. ЕЭК оценивает годовой объем рынка примерно в 20 млрд кубометров.