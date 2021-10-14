Байрамов на встрече Мирзояном и Лавровым заявил о необходимости передачи Баку точных минных карт в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном в четверг на "полях" СМИД СНГ заявил о необходимости передаче Арменией Азербайджану точных карт минных полей.

"Байрамов коснулся темы мин на освобожденных территориях Азербайджана, которые угрожают жизни людей, в связи с этим подчеркнув необходимость предоставления Арменией точных карт минных полей", - сообщили в МИД Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства также озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений по Карабаху, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Байрамов заявил, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. В этой связи он отметил важность начала переговоров о процессе делимитации границы Азербайджана с Арменией. Также министр подчеркнул важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе", - сообщили в МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достоверность карт минных полей, переданных Ереваном Баку, составляет лишь 25%.