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СНГ 14.10.2021 22:29

Парламент Молдовы ратифицировал Стамбульскую конвенцию вопреки протестам социалистов и коммунистов

Парламент Молдовы ратифицировал в окончательном чтении Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (так называемая Стамбульская конвенция).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента, за ратификацию документа проголосовали 54 депутата (из 101) правящей партии "Действие и солидарность".

Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали исключить вопрос из повестки дня. Социалист Григорий Новак предложил поправку, согласно которой "Молдова будет следовать Конвенции, руководствуясь Конституцией и трактовать понятие пола, исключительно как биологическое" (в тексте Конвенции понятие "гендер" трактуется, как "социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам").

После того, как поправка не прошла, фракция БКС покинула заседание, заявив, что "не хочет участвовать в этом позорном акте".

Конвенция включает 81 положение, на основании которых государства-подписанты обязуются бороться и предотвращать случаи насилия в отношении женщин, бытового насилия, обеспечивать защиту жертв насилия, уголовное преследование виновных и принятие комплексной политики.

"Ратифицировав Конвенцию, власти Молдовы обязуются надлежащим образом наказывать насилие в отношении женщин, выделять ресурсы для обеспечения функционирования кризисных центров, круглосуточных горячих линий, приютов для жертв насилия, оказывать услуги психологической и юридической помощи, а также другие меры", - говорится в документе.

Власти считают, что "ратификация приблизит Молдову к цели искоренения насилия в отношении женщин и бытового насилия, позволит добиться нулевой терпимости к этому явлению".

Документ был принят (открыт для подписания) 11 мая 2011 года. На данный момент ратифицирован 34 государствами-членами Совета Европы.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОНВЕНЦИЯ, НАСИЛИЕ, РАТИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]