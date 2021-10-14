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Карабах 14.10.2021 20:18

Азербайджан на заседании суда ООН обвинил Ереван в предоставлении неверных данных

Представитель Азербайджана в четверг во время слушаний в Международном суде ООН обвинил Ереван в передаче суду неверных данных.

Суд в четверг рассматривает вопрос об обеспечительных мерах по поданному Ереваном иску о якобы расовой дискриминации Азербайджаном этнических армян.

Представитель Азербайджана, выступая в суде, процитировал заявление главы государства Ильхама Алиева: "Сохранение этнического и культурного разнообразия в нашем обществе, продвижение культуры сосуществования на основании взаимного уважения и доверия - один из основных приоритетов нашей государственной политики".

Он также заявил, что в иске Армения представила неточные данные. "В иске и в запросе Армении, как и в ходе ее сегодняшнего выступления, представлена неточная картина фактов, имеющих отношение к данному делу", - заявил представитель Азербайджана.

Он указал, что рассмотрение спора в суде с точки зрения Баку стало результатом "двух развязанных Арменией войн и почти 30-летней оккупации Арменией территории, признанной международным сообществом суверенной территорией Азербайджана".

"Армения по своей структуре - моноэтническое государство, в основном за счет длившейся десятилетиями политики намеренных этнических чисток, направленных против азербайджанцев", - добавил он.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, АРМЕНИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]