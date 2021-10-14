Азербайджанский военный погиб в результате снайперского огня со стороны армянских НВФ в Карабахе

Азербайджанский военный погиб в результате снайперского огня со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе.
«Военнослужащий азербайджанской армии Хамзаев Афган Бахрам оглу погиб в четверг около 18:15 в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Азербайджанская сторона направила в совместный российско-турецкий мониторинговый центр запрос для расследования этого трагического происшествия.
Минобороны расценивает этот инцидент как террористический акт и целенаправленную провокацию, которая была совершена во время трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ в Минске.
«Этот инцидент одновременно является очередным доказательством политики Армении, направленной на преднамеренное обострение ситуации в регионе, препятствование выполнению положений трехстороннего соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года, и попытки бросить тень на деятельность российских миротворцев», - подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве отметили, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики «будут предприняты решительные шаги по нейтрализации и привлечению к ответственности армянских НВФ, совершивших этот террористический акт».
Э.Шафиев
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