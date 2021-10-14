Главы МИД РФ и Ирана обозначили настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД

Телефонный разговор глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хоссейна Амир Абдоллахиана состоялся в четверг по инициативе иранской стороны, сообщает МИД РФ.

"Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подтверждено, что восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации - единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны "сверили часы" по ключевым вопросам двусторонней повестки, которые обсуждались в ходе переговоров двух министров в Москве 6 октября 2021 года.