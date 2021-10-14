Пьяные армянские боевики в Карабахе устроили перестрелку между собой, среди них есть погибшие и раненные

Министерство обороны Азербайджана заявляет об интенсивной перестрелке между незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ) в Карабахе, где временно размещены российские миротворцы.

«На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами. Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами. Затем на месте их нахождения произошел взрыв», - сообщает Минобороны.

По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые среди членов армянских НВФ.

«Заявляем, что ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к случившемуся», - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов