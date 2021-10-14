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Карабах 14.10.2021 23:40

Пьяные армянские боевики в Карабахе устроили перестрелку между собой, среди них есть погибшие и раненные

Министерство обороны Азербайджана заявляет об интенсивной перестрелке между незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ) в Карабахе, где временно размещены российские миротворцы.

«На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами. Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами. Затем на месте их нахождения произошел взрыв», - сообщает Минобороны.

По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые среди членов армянских НВФ.

«Заявляем, что ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к случившемуся», - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕСТРЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]