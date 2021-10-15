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Социум 15.10.2021 11:13

Всероссийская перепись населения стартует в пятницу и продлится по 14 ноября

В РФ в пятницу стартует основной этап Всероссийской переписи населения, который продлится до 14 ноября 2021 года.

Участие населения в переписи носит добровольный характер.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре и ноябре затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек, до 146,17 млн.

По текущей оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 августа 2021 года уменьшалась до 145,8 млн человек, сократившись с начала года на 351,5 тыс. человек.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в 1897 году. В основе ее организации и программы был проект известного русского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. Перепись была проведена по принципу однодневной переписи, что было настоящей революцией по сравнению с длившимися годами ревизиями. В СССР переписи населения проводились в 1926 г., 1937 г., 1939 г., 1959 г., 1970 г., 1979 и 1989 г.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРЕПИСЬ, СТАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]