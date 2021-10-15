Связи между напряжением на газовом рынке Европы и новым газопроводом "Северный поток 2" нет, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Конечно, никакой связи нет", - сказал он в интервью радиостанции Business FM, комментируя обвинения в западной прессе, что Россия якобы не расширяет поставки газа в надежде повлиять на Европу в плане увеличения доли долгосрочных контрактов и ускорить сертификацию "Северного потока 2".
"Потому что это инфраструктура, а не контракт. Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее", - сказал вице-премьер.
"И поэтому, когда мы говорим о "Северном потоке 2", этот новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации. Следующий этап, который сейчас идет, это лицензирование, то есть получение разрешений немецкого регулятора, согласованное с Европейской комиссией. В этом направлении идет работа компании Nord Stream 2 совместно с регулирующими органами", - пояснил Новак.
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