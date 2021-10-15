Индия приступает к выдаче туристических виз иностранным гражданам

Индия начинает выдавать туристические визы иностранным гражданам после полуторагодового перерыва, для получения такой визы туристы должны прилететь на чартерном рейсе, следует из официального сообщения правительства страны.
Как уточняется, введение туристических виз стало следующим шагом после того, как на протяжении последних месяцев была разрешена выдача деловых, дипломатических и студенческих виз. Ранее сообщалось, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно.
С 15 ноября туристические визы смогут получить и туристы, прилетающие на регулярных рейсах.
"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", - говорится в сообщении.
В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов.
Авиасообщение с Индией Россия возобновила в январе 2021 года. В ограниченном режиме выполняются рейсы из Москвы в Дели и Гоа и из Петербурга в Дели и Гоа. Однако чартерные туристические перевозки запрещены.
Как уточнили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), поскольку открыто авиасообщение с Гоа, туроператоры могут поставить туда грузопассажирские рейсы, которые правительство Индии также будет рассматривать как чартерные.
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