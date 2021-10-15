Новак: Газпром будет развивать свои мощности, если Европа увеличит долгосрочные контракты по газу

"Газпром" будет развивать свои производственные мощности ещё больше, если Европа будет увеличивать долгосрочные контракты, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Есть производственные мощности, и это не сиюминутная история. Их нельзя увеличить по мановению волшебной палочки, для этого необходимы - если действовать на основе долгосрочных контрактов - инвестиции, а также увеличение объемов производства. Поэтому, конечно, если будет увеличение заказа со стороны наших европейских партнеров и увеличение объема долгосрочных контрактов, поставок, я думаю, что "Газпром", конечно, будет развивать свои производственные мощности в еще большем объеме по сравнению даже с сегодняшними, которые и так находятся на максимальных уровнях по сравнению с предыдущими годами", - сказал он в интервью радиостанции Business FM.

"Мы исходим из того, что на сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. (...) Никакого дефицита газа нет", - отметил Новак.

Вице-премьер при этом подчеркнул, что есть проблема, связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ сейчас находится на минимальном уровне за последние пять лет.