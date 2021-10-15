Новак обсудил со спецпредставителем ФРГ вопросы транзита газа в Западную Европу

Вице-премьер РФ Александр Новак на полях РЭН-2021 встретился со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"В рамках встречи обсуждались вопросы транзита природного газа в страны Западной Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того Новак обсудил со своей коллегой из Сербии, министром горного дела и энергетики Зораной Михайлович текущее газовое взаимодействие, программу российско-сербского сотрудничества, развитие ядерной энергетики, а также поставки продукции энергетического машиностроения из России в Сербию.