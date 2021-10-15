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ТЭК 15.10.2021 12:07

Новак обсудил со спецпредставителем ФРГ вопросы транзита газа в Западную Европу

Вице-премьер РФ Александр Новак на полях РЭН-2021 встретился со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"В рамках встречи обсуждались вопросы транзита природного газа в страны Западной Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того Новак обсудил со своей коллегой из Сербии, министром горного дела и энергетики Зораной Михайлович текущее газовое взаимодействие, программу российско-сербского сотрудничества, развитие ядерной энергетики, а также поставки продукции энергетического машиностроения из России в Сербию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НОВАК, ЕВРОПА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]