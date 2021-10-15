Промпроизводство в Азербайджане в январе-сентябре выросло на 4,5%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2021 года составил 36,6 млрд манатов, что на 4,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетный период рост производства промпродукции в ненефтяном секторе составил 19,6%.

В январе-сентябре 2021 года 62,4% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 31,8% - перерабатывающую, 4,9% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован: в производстве фармацевтической продукции (+88,8), строительных материалов (+72,2%), ремонте и установке машин и оборудования (+65,4%), табачных изделий (+56,9%), электрооборудования (+53,9%), продукции текстильной промышленности (+46,8%), кожи, кожаных изделий и обуви (+42%), бумаги и картона (+28,6%), резиновых и пластмассовых изделий (+22,1%), нефтепродуктов (+17,7%), готовых металлических изделий (+16,8%), химпродукции (+16,1%), продукции металлургической промышленности (+15,6%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+13,6%), продукции пищевой промышленности (+9,3%), напитков (+3,4%), мебели (+1,9%).

Спад имел место в производстве: продукции деревообработки и изделий из дерева (-10,1%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (-11,8%), полиграфической продукции (-42,8%), прочих транспортных средств (-90%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара увеличение объемов производства по итогам января-сентября 2021 года составило 5,6%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 12,9%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Б.Рустамбеков