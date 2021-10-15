Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-сентябре 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 30 млрд 350,1 млн манатов, что на 2,8% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 16 млрд 406,3 млн манатов (рост на 2,4%), непродовольственных товаров - 13 млрд 943,8 млн манатов (рост на 3,3%).

По данным комитета, за отчетный период 49% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,1% - на напитки и табачные изделия, 15% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,5% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,9% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,3% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 27,4% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 49% - частными предпринимателями и 23,5% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-сентябрем 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 22,5% для предприятий, для частных предпринимателей на 2,7%, на рынках и ярмарках - сократился на 3,9%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-сентябре 2021 года составили 182,1 манат, на покупку непродовольственных товаров - 154,7 манат.

По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.

Б.Рустамбеков