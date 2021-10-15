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Дальнее зарубежье 15.10.2021 11:37

Ожесточенные бои идут на северо-востоке Афганистана

Сразу несколько источников, близких к антиталибовскому Фронту национального сопротивления сообщили о продолжающихся с утра пятницы боестолкновениях в долине Андараб провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

"В настоящее время в Андарабе идет ожесточенной бой между талибами и Фронтом национального сопротивления. Есть жертвы с обеих сторон, точное количество жертв неизвестно", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере".

По сведениям источников, боестолкновения идут на территории уездов Пули-Хисар и Дих-Салах провинции Баглан, талибы, понеся потери убитыми более 60 человек, отступили, есть потери и среди бойцов Фронта, сообщается о гибели двух их полевых командиров.

Талибы пока не комментировали происходящее, но в социальных сетях выложены видео, как колонны боевиков "Талибан" направляются в долину Андараб.

Тем временем, министерство обороны талибов объявило в "Твиттере", что Атаулла Омари назначен командующим корпуса "Мазари-Шариф". Штаб корпуса расположен на базе бывшего 209-го корпуса афганской национальной армии "Шахин" в пригороде Мазари-Шарифа, центра провинции Балх и отвечал за безопасность на севере страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]