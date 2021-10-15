Потребители в Азербайджане в январе-сентябре потратили свыше $1 млрд на покупку автобензина и дизтоплива

Потребители топлива в Азербайджане в январе-сентябре 2021 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 1 млрд 820,6 млн манатов ($1 млрд 70,9 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 6%.
По данным ведомства, по сравнению с показателем января-сентября 2020 года выручка от продажи бензина и дизтоплива потребителям выросла на 3,1%.
В 2020 году потребители топлива в Азербайджане приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 40,8 млн манатов ($1,2 млрд по текущему курсу - ИФ).
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,6 манат за 1 литр, "Super Euro-98" - 1,8 манат/литр, бензин марки АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.
Н.Аббасова
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