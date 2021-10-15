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СНГ 15.10.2021 15:01

Токаев предложил странам СНГ ускорить взаимное признание паспортов вакцинации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны-участницы СНГ к ускорению признания паспортов вакцинации для свободного передвижения граждан и активизации деловых контактов.

"Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин (от коронавируса). Предлагаю также ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ", - сказал Токаев в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

"Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты", - заявил президент Казахстана.

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E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, СНГ, ПАСПОРТА, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]