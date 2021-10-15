Токаев предложил странам СНГ ускорить взаимное признание паспортов вакцинации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны-участницы СНГ к ускорению признания паспортов вакцинации для свободного передвижения граждан и активизации деловых контактов.

"Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин (от коронавируса). Предлагаю также ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ", - сказал Токаев в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

"Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты", - заявил президент Казахстана.