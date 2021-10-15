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АПК 15.10.2021 15:32

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 октября повысится до $61,3 с $58,7 за т - Минсельхоз

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 октября вырастет до $61,3 с $58,7 (эта ставка действует с 13 октября), сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до $45,9 с $49,4 за тонну, на кукурузу - повысится до $48,4 c $47,2 за тонну.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $287,6 за тонну ($283,9 неделей ранее), на ячмень - $250,6 ($255,6), на кукурузу - $254,2 ($252,5) за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 26 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]