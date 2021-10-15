Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 октября повысится до $61,3 с $58,7 за т - Минсельхоз

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 октября вырастет до $61,3 с $58,7 (эта ставка действует с 13 октября), сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до $45,9 с $49,4 за тонну, на кукурузу - повысится до $48,4 c $47,2 за тонну.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $287,6 за тонну ($283,9 неделей ранее), на ячмень - $250,6 ($255,6), на кукурузу - $254,2 ($252,5) за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 26 октября.