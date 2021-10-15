Более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - ТВ

До 32 человек выросло число жертв взрыва в шиитской мечети в городе Кандагаре на юге Афганистана, передает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на органы здравоохранения провинции Кандагар.
По данным властей, еще не менее 45 человек пострадали.
До этого сообщалось о 20 погибших.
Как отмечалось ранее, начальник пресс-центра МВД "Талибана" Кари Саид Хости сообщил в твиттере, что на место теракта прибыл спецназ, проводится расследование.
"Мы с сожалением узнаем, что в мечети шиитских братьев в первом районе города Кандагар произошел взрыв, в котором погибли и было ранены несколько наших соотечественников. Спецназ Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство - ИФ) прибыл в этот район, чтобы определить характер происшествия и привлечь виновных к ответственности", - написал Хости.
Между тем Tolo News со ссылкой на очевидцев утверждает, что в мечети прогремело, по крайней мере, три взрыва.
Теракт в шиитской мечети "Имам Баргях" города Кандагар, центре одноименной провинции на юге Афганистана, произошел во время пятничной молитвы. Ни одна из действующих в стране групп не взяла пока на себя ответственность за нападение.
Ровно неделю назад взрыв произошел в шиитской мечети в городе Кундуз, центре одноименной провинции на северо-востоке Афганистана, погибли более 150 человек. Тогда ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
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