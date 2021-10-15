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Происшествия 15.10.2021 15:03

Более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - ТВ

До 32 человек выросло число жертв взрыва в шиитской мечети в городе Кандагаре на юге Афганистана, передает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на органы здравоохранения провинции Кандагар.

По данным властей, еще не менее 45 человек пострадали.

До этого сообщалось о 20 погибших.

Как отмечалось ранее, начальник пресс-центра МВД "Талибана" Кари Саид Хости сообщил в твиттере, что на место теракта прибыл спецназ, проводится расследование.

"Мы с сожалением узнаем, что в мечети шиитских братьев в первом районе города Кандагар произошел взрыв, в котором погибли и было ранены несколько наших соотечественников. Спецназ Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство - ИФ) прибыл в этот район, чтобы определить характер происшествия и привлечь виновных к ответственности", - написал Хости.

Между тем Tolo News со ссылкой на очевидцев утверждает, что в мечети прогремело, по крайней мере, три взрыва.

Теракт в шиитской мечети "Имам Баргях" города Кандагар, центре одноименной провинции на юге Афганистана, произошел во время пятничной молитвы. Ни одна из действующих в стране групп не взяла пока на себя ответственность за нападение.

Ровно неделю назад взрыв произошел в шиитской мечети в городе Кундуз, центре одноименной провинции на северо-востоке Афганистана, погибли более 150 человек. Тогда ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МЕЧЕТЬ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]