Глава ФРБ Ричмонда не уверен в возможности восстановления всех рабочих мест после пандемии

Изменения в экономике США могут означать, что ряд работников, которые ушли с рынка труда в период пандемии коронавируса, не вернутся обратно, полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин.

"Я настроен подождать еще немного, чтобы проверить, вернутся ли 5 миллионов человек" на рынок труда, сказал Баркин в ходе выступления в Нью-Йорке, говоря о ряде сфер, которые не восстановились после пандемии.

Между тем он отметил, что этого может не произойти.

Баркин, который в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), также сказал, что пока не известно, какими последствиями грозит наблюдающаяся в данный момент высокая инфляция.

Глава ФРБ Ричмонда не дал прогнозов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, лишь назвав целесообразным обсудить сворачивание программы ежемесячной покупки активов. Между тем он добавил, что Федрезерв не может пытаться восстановить все рабочие места ценой сохранения инфляции на высоком уровне в течение длительного периода времени.

Протокол сентябрьского заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года.