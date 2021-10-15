Бывшему пилоту Boeing предъявлены обвинения в связи с авариями лайнеров 737 MAX

Федеральное большое жюри (суд присяжных) в Техасе признало виновным бывшего пилота Boeing (SPB: BA), заключив, что он предоставил регуляторам в сфере воздушной безопасности ложную информацию о системе контроля полета, со сбоем которой связывают две аварии лайнеров 737 MAX.

Марку Форкнеру, 49-летнему бывшему пилоту Boeing, были предъявлены обвинения в мошенничестве по шести пунктам в связи с его предполагаемой ролью в том, чтобы убедить Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) утвердить материалы для обучения пилотов, в которых не упомянута эта система, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Минюста США. Авиакатастрофы произошли в конце 2018 года и начале 2019 года, в результате погибли 346 человек.

По словам прокуроров, Форкнер, который был главным техническим пилотом 737 MAX, не предоставил FAA критически важные сведения о системе контроля полета, известной как MCAS. В результате в ключевом докладе FAA, инструкциях для пилотов и тренировочных материалах не было отсылок к системе.

Форкнер "злоупотребил доверием, намеренно удержав критически важную информацию о MCAS", говорится в судебных документах.

Ожидается, что Форкнер даст показания в суде в пятницу, сообщили прокуроры.

Дело против Форкнера стало первым случаем предъявления обвинений в связи с катастрофами физическому лицу, а не компании. Ранее в этом году Boeing достигла соглашения об урегулировании претензий с Минюстом США на $2,5 млрд.

Акции Boeing в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 0,5%.