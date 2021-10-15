Австрийские прокуроры просят лишить экс-канцлера Курца иммунитета

Австрийские прокуроры просят лишить экс-канцлера Себастьяна Курца иммунитета, которым он располагает как участник парламента и которое мешает расследованию, сообщает австрийское информагентство Apa со ссылкой на австрийскую прокуратуру по экономическим и антикоррупционным делам.

Теперь парламент на следующем заседании должен принять соответствующее решение. До этих пор расследование в отношении 35-летнего экс-канцлера приостановлено.

В отношении Курца заведено два расследования. В первом из них прокуратура расследует предположение о том, что в рамках так называемого скандала на Ибице Курц дал должные показания. Помимо этого, есть другое дело - там экс-канцлера подозревают в том, что он незаконно из государственной казны оплачивал социологические опросы в собственную пользу. В обоих случаях Курц отрицает эти подозрения.

В понедельник вместо подавшего в отставку Курца к присяге на посту федерального канцлера был приведен бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые".