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Дальнее зарубежье 15.10.2021 15:58

Австрийские прокуроры просят лишить экс-канцлера Курца иммунитета

Австрийские прокуроры просят лишить экс-канцлера Себастьяна Курца иммунитета, которым он располагает как участник парламента и которое мешает расследованию, сообщает австрийское информагентство Apa со ссылкой на австрийскую прокуратуру по экономическим и антикоррупционным делам.

Теперь парламент на следующем заседании должен принять соответствующее решение. До этих пор расследование в отношении 35-летнего экс-канцлера приостановлено.

В отношении Курца заведено два расследования. В первом из них прокуратура расследует предположение о том, что в рамках так называемого скандала на Ибице Курц дал должные показания. Помимо этого, есть другое дело - там экс-канцлера подозревают в том, что он незаконно из государственной казны оплачивал социологические опросы в собственную пользу. В обоих случаях Курц отрицает эти подозрения.

В понедельник вместо подавшего в отставку Курца к присяге на посту федерального канцлера был приведен бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВСТРИЯ, КУРЦ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]