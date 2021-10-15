Талибам будет трудно отказаться от наркодоходов, считает Путин

Проблема наркопроизводства по-прежнему остро стоит в Афганистане и новым властям в этой стране будет непросто отказаться от источника доходов от такой деятельности, считает президент РФ Владимир Путин.
"По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Несмотря на обещание бороться с наркопроизводством, в реальности талибам, не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься, не хотят...Когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали и делали успешно. Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более, в условиях кризисной ситуации в экономике", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ в пятницу.
Талибы 15 августа 2021 года вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.
В начале сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения "Талибан". В частности, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками был назначен мулла Абдул Хак.
Ранее пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявлял, что при талибах в Афганистане не будет производства наркотиков. "Мы можем заверить, что Афганистан не будет центром производства наркотиков, а также - наркоторговли", - сказал Муджахид 17 сентября на пресс-конференции в Кабуле. В частности, по его словам, талибы "сведут на ноль производство опиума". Он отметил, что при предыдущем руководстве в стране активно производили этот наркотик.
При этом Муджахид отметил, что "Талибану" нужна поддержка международного сообщества для борьбы с распространением наркотиков. "Мировое сообщество должно помочь нам, чтобы мы могли предложить крестьянам альтернативу. Если мы сможем им предложить замену и успешно осуществить эту программу, в ближайшие годы мы сможет свести к нулю производство наркотиков и наркобизнес", - заверил Муджахид.
В Азербайджане нет армянских военнопленных, есть только диверсанты, заброшенные в Карабах после прекращения боевых действий - Алиев
РМК является гарантом режима перемирия в Карабахе - Путин
Азербайджанские военные пресекли попытку провокации армянских НВФ в Карабахе
ASB за 9 месяцев сократил активы на 4,9%, прибыль – в 3 раза
Азербайджан в топ-10 стран, из которых осуществлялись денежные переводы в Грузию в январе-сентябре
ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" договорились развивать технологии повышения нефтеотдачи
COVID-19 привел в январе-сентябре к росту продаж фармпродукции в Азербайджане почти в 1,4 раза
Более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - ТВ
В Азербайджане существенный рост новых случаев COVID-19, 14 человек скончались
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии