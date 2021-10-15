Талибам будет трудно отказаться от наркодоходов, считает Путин

Проблема наркопроизводства по-прежнему остро стоит в Афганистане и новым властям в этой стране будет непросто отказаться от источника доходов от такой деятельности, считает президент РФ Владимир Путин.

"По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Несмотря на обещание бороться с наркопроизводством, в реальности талибам, не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься, не хотят...Когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали и делали успешно. Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более, в условиях кризисной ситуации в экономике", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ в пятницу.

Талибы 15 августа 2021 года вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

В начале сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения "Талибан". В частности, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками был назначен мулла Абдул Хак.

Ранее пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявлял, что при талибах в Афганистане не будет производства наркотиков. "Мы можем заверить, что Афганистан не будет центром производства наркотиков, а также - наркоторговли", - сказал Муджахид 17 сентября на пресс-конференции в Кабуле. В частности, по его словам, талибы "сведут на ноль производство опиума". Он отметил, что при предыдущем руководстве в стране активно производили этот наркотик.

При этом Муджахид отметил, что "Талибану" нужна поддержка международного сообщества для борьбы с распространением наркотиков. "Мировое сообщество должно помочь нам, чтобы мы могли предложить крестьянам альтернативу. Если мы сможем им предложить замену и успешно осуществить эту программу, в ближайшие годы мы сможет свести к нулю производство наркотиков и наркобизнес", - заверил Муджахид.