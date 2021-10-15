Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9736 RUR   0.0238 GBR   2.327 TRY   0.1849

Цена на нефть

14.10 $/bbl   WTI 81.31 0.87 Brent 84.00 0.82

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.10.2021 17:42

Евгений Сысоев утвержден руководителем Антитеррористического центра СНГ

Участники саммита СНГ в пятницу по итогам совета глав государств утвердили новым руководителем Антитеррористического центра Содружества Евгения Сысоева.

"Есть предложение назначить его на должность (...) и пожелать ему успехов на этом ответственном посту", - заявил председательствующий на саммите президент Белоруссии Александр Лукашенко, и вследствие отсутствия возражений предложение было утверждено.

Инициативу о назначения Сысоева главой Антитеррористического центра с 1 января 2022 года внёс совет руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

С 1983 года Сысоев проходил службу в органах государственной безопасности, в 2013-2016 годах работал заместителем директора ФСБ РФ, в 2016-2018 - директором исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. До нынешнего назначения Сысоев занимал пост начальника академии ФСБ РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СНГ, АНТИТЕРРОР, ЦЕНТР, РУКОВОДИТЕЛЬ


Похожие новости


В Казахстане началась силовая фаза учений СНГ по нейтрализации угроз терактов на Каспии Международный центр оценки рисков финансирования терроризма планируют создать в СНГ Антитеррористические структуры СНГ в 2020г проведут учения в Каспийском регионе Международный терроризм берет на вооружение цифровые методы, особенно в сфере финансирования - глава Антитеррористического центра СНГ Руководители спецслужб стран СНГ обсудят в Душанбе как противостоять переправке боевиков в страны Содружества - ФСБ Странам СНГ необходимо укрепить военное сотрудничество для борьбы с терроризмом - начальник Генштаба РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]