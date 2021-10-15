Евгений Сысоев утвержден руководителем Антитеррористического центра СНГ

Участники саммита СНГ в пятницу по итогам совета глав государств утвердили новым руководителем Антитеррористического центра Содружества Евгения Сысоева.

"Есть предложение назначить его на должность (...) и пожелать ему успехов на этом ответственном посту", - заявил председательствующий на саммите президент Белоруссии Александр Лукашенко, и вследствие отсутствия возражений предложение было утверждено.

Инициативу о назначения Сысоева главой Антитеррористического центра с 1 января 2022 года внёс совет руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

С 1983 года Сысоев проходил службу в органах государственной безопасности, в 2013-2016 годах работал заместителем директора ФСБ РФ, в 2016-2018 - директором исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. До нынешнего назначения Сысоев занимал пост начальника академии ФСБ РФ.